كارتيرون: الزمالك يحتاج لعمل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه كان قد اتفق مع فريق التعاون على الاستمرار بصفوفه لمدة عامين لبناء الفريق.

وأضاف كارتيرون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مُنعقد بمقر نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس:"فوجئت بعد شهرين برغبة نادي التعاون في الاستغناء عني".

واسترسل المدير الفني الفرنسي:"عدت الزمالك لأعيد بناء الفريق للتتويج بالبطولات وأريد الوصول به للمركز الأول ونحن حالياً في وضع جيد بالدوري.. اللاعبون رحبوا بي عند عودتي والثقة ستعود بيننا مرة أخرى مع الوقت.. وسأحصل على فرصة جيدة مع الزمالك تحت قيادة المجلس الحالي".

وتابع كارتيرون:"لست موجودًا للحديث عن المشاكل المالية في النادي ولا الحديث عن المجلس السابق فأريد أن أعمل.. أحب عملي ولدي هدفاً أريد تحقيقه".

وأتم المدرب الفرنسي تصريحاته بـ:"أكرر حديثي مرة أخرى عدة لحصد البطولات.. والفريق يحتاج لـ (شغل كتير) وأوعد الجميع أنني سأقوم بذلك".