كارتيرون يكشف أسباب الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه لم يترك الفريق بسبب المال مضيفًا أنه عاد من أجل وضع خطة للمستقبل والفوز بالبطولات.

وأضاف باتريس كارتيرون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي منعقد بمقر نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس:"رحلت عن الفريق في فترة سابقة لوجود عدة مشاكل لا أريد الحديث عنها وأشكر إدارة الزمالك الحالية على دعمها وثقتها في".

وأضاف: "لم أشعر بالراحة في الحديث مع اللاعبين، كانت هناك بعض التدخلات وكانت تفرض علينا بعض الأشياء، عدت من أجل الوصول للمركز الأول."

واسترسل المدرب الفرنسي:"الإدارة الحالية منحتني الثقة والصلاحيات الفنية الكاملة لاتخاذ كافة الإجراءات الفنية التي أراها في صالح الفريق خلال قيادتي له".

وأتم كارتيرون تصريحاته بالإشارة إلى أنه عادمرة أخرى لقيادة الفريق حباً في نادي الزمالك، قائلاً:"سعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق".