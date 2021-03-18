عبدالمنصف: ظُلمت.. ولماذا لم يُقل إن الباب في الحقيقة مُغلق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إن الاختيارات بقائمة المنتخب الوطني جاءت ظالمة بعدما بذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية للتواجد بالمنتخب.

وأضاف عبدالمنصف، في تصريحات لبرنامج "هاف تايم" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الاختيارات ظالمة ووقع عليّ ظلم ولماذا يُقال إن الباب مفتوح، وهو في الحقيقة مغلق، أنا لاعب دولي منذ كان الجوهري مدربًا لمنتخب مصر".

وتابع حارس مرمى وادي دجلة: "الجميع شهد لي خلال الفترة الماضية بأحقيتي في التواجد بصفوف المنتخب، ولكن أنا خارج الصورة، ولا أعرف لماذا خرجت من حسابات المنتخب، في أوروبا لا يوجد تقييم بناءً على السن، والحضري على المستوى المحلي ظلّ يلعب حتى سن 45".

ونوه عبدالمنصف، إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من الجهاز الفني للمنتخب الوطني منذ قرابة الشهرين لسؤاله عن قبوله أن يكون بديلاً في المنتخب، مضيفًا.

أخبرتهم أنني موافق أن أكون الحارس الثالث أو الرابع ولن أفعل مثل الحضري وشرف لي التواجد بأي شكل".

واسترسل حارس دجلة: "الاختيارات بالمنتخب بها أهلي وزمالك واختيار بسام وعامر عامر لا أحب الحديث عما وراءه ولكن لديّ طموح في التواجد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو بعدما لم يعد لي مكان في المنتخب الأول".

وأتم الحارس صاحب الـ44 عامًا تصريحاته بـ: "لن أعتزل ولن أفكر فيه ما دام جسدي قادرًا على تنفيذ أوامر مخي وأمامي موسمان أو ثلاثة".