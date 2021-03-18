السعودية | أساطير الهلال والاهلي يتفوقون على هداف النصر

شهدت مباراة النصر والعين الأخيرة، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وصول المهاجم النصراوي، عبدالرزاق حمدالله، إلى هدفه رقم 100 بقميص فريقه، في كافة المسابقات، منذ حضوره إلى فارس نجد في عام 2018.

وبات حمدالله رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم، بعد 88 مباراة، حيث يأتي في الصدارة مهاجم الاهلي عمر السومة الذي وصل إلى 100 هدف بعد 61 مباراة.

وفي المركز الثاني المهاجم السعودي الدولي السابق، ناصر الشمراني، نجم الشباب والاتحاد والهلال السابق، الذي وصل إلى المئوية في 72 لقاء خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وحل ثالثًا نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، الذي تمكن من الوصول إلى 100 هدف خلال 87 مباراة.

وكان حمدالله قد سجل هدف وصنع مثله في فوز النصر على العين، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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