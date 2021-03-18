مسؤول سابق في النصر يرمي الكرة في ملعب أحمد حجازي لحل أزمة الاتحاد!

يُعتبر المدافع المصري، أحمد حجازي، من أهم اللاعبين في تشكيلة الاتحاد السعودي، وقد ساهم بشكل كبير حتى الآن في احتلال الفريق المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدرين الهلال والشباب.

ويُنتظر خلال الفترة المقبلة انضمام حجازي إلى المنتخب المصري للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الهلال المنتظرة في الجولة 25 من الدوري السعودي.

المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، ألقى بالكرة في ملعب حجازي لحل هذه الأزمة، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “حسام البدري مدرب منتخب مصر، اختار أحمد حجازي لمواجهة جزر القمر، وكينيا يومي 25 و 29 مارس الجاري”.

وأوضح: “هذا الأمر سيتسبب في غياب حجازي عن كلاسيكو الهلال والعميد بسبب قواعد الحجر الصحي.. يذكر أن محمد صلاح كان اعتذر عن المشاركة، لرفض ليفربول الإنجليزي، السماح له بالمغادرة”.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الاتحادي أن إدارة العميد ترفض التخلي عن حجازي بشكل نهائي إلى المنتخب المصري، لأنه في هذه الحالة سيغيب عن مواجهة الهلال، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي سيخضع لها كل اللاعبين الدوليين الذين سيعودون لأنديتهم في السعودية بنهاية مارس الجاري، مما يعني أنهم سيغيبون عن مباريات الجولة الـ25، وهو ما أدى لغضب الإدارة الاتحادية.

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