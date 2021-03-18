فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الكويت والسالمية فى الدوري الكويتي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الكويت والسالمية، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 18 مارس 2021، ضمن افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الكويتي، والتي استضافها ملعب ثامر بمدينة السالمية.
خطف فريق الكويت فوزاً هاماً فى الوقت القاتل أمام مضيفه السالمية بهدف دون رد، ويدين الفريق بالفوز للاعبه “ضاحي الشمري” الذي سجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع بالشوط الثاني.
بهذا الفوز تقدم الكويت الى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 17 نقطة مؤقتاً، فى المقابل تجمد رصيد فريق السالمية عند النقطة 12 فى المركز السادس.
جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري الكويتي كان بالموسم الماضي، وشهد فوز السالمية بنتيجة 3-2، يوم 25 فبراير 2020.
إليكم هدف المباراة
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