فيتوريا يكشف عن سعادته بالرحيل عن النصر السعودي

أبدى مدرب نادي النصر السابق، روي فيتوريا، سعادته الغامرة بالرحيل عن فارس نجد، حيث استطاع أخيرًا حضور الاحتفال بيوم ميلاد ابنته.

وأوضح المدرب البرتغالي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه غاب عن عيد ميلاد ابنته، في الفترة الماضية، بسبب ظروف عمله.

وأشار مدرب النصر السابق إلى أنه سئم من اعتذاراته السابقة عن حضور عيد ميلاد ابنته، لذلك فهو يشعر مضاعفة خلال الفترة الحالية.

وحضر فيتوريا إلى النصر في يناير 2019، وقاد الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر المحلي.

وعقب تراجع نتائج النصر في الموسم الحالي، قررت الإدارة إقالة فيتوريا من منصبه، وعين الكرواتي آلين هورفات، بدلًا منه بشكل مؤقت.

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