تصريحات ميكالي تثير مخاوف إدارة الهلال السعودي!

كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال السعودي أن الإدارة تدرس حاليًا كافة الخيارات والأسماء المرشحة، لتولي تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكان ميكالي قد تولى قيادة الهلال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو، وقد أكد المدرب البرازيلي مؤخرًا أن مهمته مع الأزرق سوف تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2020/2021.

وأوضح مدرب الهلال في تصريحاته لإحدى الصحف البرازيلية أن رغبته هي استكمال الموسم الحالي حتى نهايته، وبعدها سيكون لكل حادث حديث.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تواتر تقارير صحفية تفيد بأن الهلال عرض على مدرب ريفر بليت، مارسيلو غالاردو، تولي قيادة الفريق لمدة 3 سنوات مقابل 10 مليون دولار.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب، بعد مرور 23 جولة من المسابقة.

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