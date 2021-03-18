أعلنت رابطة الدوري الاسباني “لا ليجا” موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في بيان رسمي اليوم الخميس 18 مارس 2021.

وقررت رابطة لا ليجا أن يكون إياب مباراة الكلاسيكو في الدوري الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 10 أبريل 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة مدريد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بدلاً من يوم 11 أبريل!.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، و12 صباحًا بتوقيت سلطنة عمان والامارات.

وكان ذهاب الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الذي أقيم على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الاسباني هذا الموسم 2021/2020 قد انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3/1.

وتأخر برشلونة بهدف مُبكر في تلك المباراة، قبل أن يُدرك الشاب الواعد انسو فاتي هدف التعديل عند الدقيقة الثامنة، لكن الريال استغل اندفاع البرسا خلال الشوط الثاني وسجل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 62، وأضاف هدف ثالث في الدقيقة 90.

وأدار مباراة الذهاب الحكم خوان مارتينيز مونويرا وأشهر البطاقة الصفراء 5 مرات في تلك الأمسية، واحتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الريال.

متى موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة؟

ستأتي مباراة إياب الكلاسيكو في الجولة 30 من الدوري الاسباني، عقب انتهاء العطلة الدولية مباشرة، وبعد مباراتين لكلا الفريقين في منافسات الدوري.

برشلونة سيلاقي ريال سوسيداد على ملعب الانويتا في مدينة سان سيباستيان بإقليم الباسك يوم الأحد 21 مارس، ثم سيستقبل فريق بلد الوليد بالجولة 29 على ملعب كامب نو يوم 4 أبريل.

بينما سيلاقي ريال مدريد سلتا فيجو على ملعب بالايدوس يوم السبت 20 مارس، وسيستقبل إيبار يوم 4 أبريل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو قبل 6 أيام من استضافته لبرشلونة في كلاسيكو الأرض.

وستحدد نتيجة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة هوية المنافس الأول لفريق أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الاسباني فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأتلتي، بينما يأتي ريال مدريد ثالثًا بفارق 6 نقاط عن المركز الأول الذي لن ينفرد به أتلتيكو مدريد أكثر من ذلك إذا ما واصل على نفس الأداء المتواضع الذي قدمه مؤخرًا أمام تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.