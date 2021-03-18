نجم ليفربول خارج تشكيلة انجلترا، وعودة لينجارد!

استبعد جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بينما أعاد لاعب الوسط جيسي لينجارد المعار إلى وست هام يونايتد إلى تشكيلة المنتخب لخوض مباريات بتصفيات كأس العالم 2022 أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا هذا الشهر.

وكان ألكسندر أرنولد عنصرًا ثابتا بتشكيلة منتخب إنجلترا منذ إنضمامه قبل كأس العالم 2018 لكن ساوثجيت قال إن تراجع مستواه كلفه مكانه بالقائمة.

وقال مدرب إنجلترا “لا اعتقد أنه لعب بمستواه المعهود في السنوات الماضية”.

وأضاف “لكن اعتقد أنه قريب من استعادة مستواه ويتخذ خطوات بالطريق الصحيح وأنا متأكد من أنه سيلعب دورًا كبيرًا في المستقبل”.

وأحيى لينجارد، الذي خاض 24 مباراة دولية لكنه لم ينضم لتشكيلة انجلترا منذ 2019، مسيرته وأصبح من أبرز لاعبي وست هام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير الثاني حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات.

وانضم أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا للمنتخب لأول مرة بعد موسم مميز سجل خلاله عشرة أهداف في 27 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز.

كما استدعى ساوثجيت ظهير مانشستر يونايتد المتألق لوك شو بجانب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي كما كان متوقعًا بعد فترات جيدة بالدوري الممتاز.

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو يوم 25 مارس في المجموعة التاسعة وألبانيا يوم 28 وبولندا يوم 31 بالشهر ذاته.

وفيما يلي تشكيلة إنجلترا:

حراس المرمى: دين هندرسون وسام جونستون ونيك بوب.

مدافعون: بن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير وريس جيمس وهاري مجواير وتيرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو وسط: جود بلينجهام وفيل فودن وجيسي لينجارد وميسون ماونت وكالفن فيلبس وديكلان رايس وجيمس وارد-براوس.

مهاجمون: دومينيك كالفرت لوين وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا ورحيم سترلينج وأولي واتكنز.

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