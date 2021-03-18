تويتر الأهلي اليوم: لاعبونا على موعد مع مهمة وطنية جديدة!

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تغريدة تحفيزية للاعبيه الذين انضموا اليوم إلى معسكر منتخب مصر التحضيري لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقال حساب تويتر الأهلي اليوم الخميس 18 مارس “لاعبونا على موعد مع مهمة وطنية جديدة” في إشارة إلى المنافسة الصعبة التي تواجه منتخب مصر على صدارة المجموعة السابعة المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا القادمة، حيث اكتفى منتخب الفراعنة بالفوز في مباراتين أمام توجو بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر 1/1 و0/0 – على الترتيب–.

وضمت قائمة المنتخب المصري للاستعداد لآخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي أعلنت اليوم، 8 لاعبين من حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2020، في مقدمتهم الحارس الأول للنادي الأهلي محمد الشناوي صاحب لقب أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي بدور مجموعات كأس العالم 2018.

كما تواجد ثلاثي دفاع الأهلي، الظهير الأيمن “محمد هاني” والظهير الأيسر الذي يجيد في قلب الدفاع “أيمن أشرف” بالاضافة إلى ياسر إبراهيم.

وفي خط الوسط استدعى المدير الفني لمنتخب مصر “حسام البدري” كل من محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وعمرو السولية.

واكتفى حسام البدري باستدعاء مهاجم واحد فقط من الأهلي كان “محمد شريف” الذي سجل هدفًا مذهلاً في الفوز العريض للشياطين الحمر بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.

تغريدة الأهلي اليوم على تويتر