عودة مهاجم برشلونة إلى تشكيلة فرنسا

أعادت فرنسا ضم مهاجم برشلونة عثمان ديمبلي لتشكيلتها لأول مرة خلال عامين لخوض تصفيات كأس العالم ضد أوكرانيا وقازاخستان والبوسنة.

وخاض ديمبلي، الذي سجل ثلاثة أهداف في 21 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، 21 مباراة دولية آخرها خلال الهزيمة 2-صفر من هولندا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الثاني 2018.

وقال ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا في مؤتمر صحفي أعلن خلاله ضم اللاعب البالغ عمره 23 عامًا إلى تشكيلة تشمل 26 لاعبا “لا يزال شابًا ولم تبعده الإصابات في الفترة الأخيرة”.

وأضاف “يحتاج الآن إلى النضج وتجنب الإصابات وما يمكنه فعله الآن كان يفعله منذ وقت مضى ولذا كان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم.

“بعدها أصبحت الأمور أصعب عليه ومن الجيد أنه معنا ومع خوض ثلاث مباريات متتالية سيشارك الكثير من اللاعبين”.

كما عاد للقائمة بعد غياب طويل تانجاي ندومبيلي لاعب توتنهام هوتسبير وتوماس ليمار لاعب أتليتيكو مدريد.

ولعب ندومبيلي لآخر مرة بقميص فرنسا في يونيو حزيران 2019 بينما خاض لاعب الوسط ليمار مباراته الدولية الأخيرة في نوفمبر تشرين الثاني بنفس العام.

وتلعب بطلة العالم ضد ضيفتها أوكرانيا يوم الأربعاء قبل السفر إلى قازاخستان يوم 28 مارس ثم تواجه البوسنة بعدها بثلاثة أيام.

تابع آخر أخبار برشلونة مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا” اضغط هنا