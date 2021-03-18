الكشف عن قائمة منتخب تونس لمواجهة ليبيا وغينيا الاستوائية

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة ليبيا وغينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وضمت القائمة التي كشف عنها المدرب منذر الكبير، 31 لاعبًا من بينهم أربعة حراس مرمى وأغلب اللاعبين الأساسيين مثل يوسف المساكني ووهبي الخزري وفرجاني ساسي وسعد بقير ولاعب الترجي المتألق في دوري أبطال أفريقيا محمد علي بن رمضان.

كما ضمت القائمة للمرة الأولى اللاعب الشاب سيباستيان تونكتي 18/ عاما/ صاحب الجنسيتين التونسية والنرويجية والمحترف في بودو جليمت النرويجي.

ويبدأ المنتخب التونسي تدريباته بعد غد السبت بملعب المنزه بالعاصمة استعداد لمباراة ليبيا التي تقام يوم 25 مارس في مدينة بنغازي، وغينيا الاستوائية في تونس يوم 28 من نفس الشهر.

وضمنت تونس ضمنت تأهلها الى النهائيات منذ الجولة الماضية حيث تتصدر المجموعة العاشرة بعشر نقاط.