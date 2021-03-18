صفقات مانشستر يونايتد | سولشاير يسعى لتعويض دي خيا بحارس أرجنتيني

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصيف ساخن، وذلك لاحتمالية رحيل نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا، وحارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، والأخير تحديدًا قد بدأ الشياطين الحمر بتحديد بدائله.

وعاني المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير من صداع مركز حراسة المرمى، بسبب الأداء الجيد الذي يقدمه الحارس الثاني، الإنجليزي دين هندرسون، وتذبذب مستوى نظيره الأساسي دي خيا.

وعاد هندرسون (24 عامًا) إلى مانشستر في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل تمديد عقده مع الشياطين الحمر، بعدما قضى فترة إعارة ناجحة مع شيفيلد يونايتد.

حيث قضى الحارس الإنجليزي الشاب الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع شيفيلد، وقدم عطاءات مميزة؛ حفزت إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقده في الميركاتو الصيفي الماضي.

وزعمت تقارير صحفية بريطانية سابقة، أن مانشستر يونايتد سيتخلص من أحد الحارسين، والأقرب للرحيل الحارس الأكبر سنًا، وفي هذه الحالة سيكون دافيد دي خيا، صاحب الـ30 عامًا.

من جانبها نقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية عن موقع “Football Insider”، أن حارس مرمى آرسنال السابق وأستون فيلا الحالي، داميان إيميليانو مارتينيز مرشح بقوة لتعويض رحيل دي خيا المحتمل.

حيث يبلغ إيميليانو مارتينيز من العمر 28 عامًا، ويقدم مستوى لافت ومميز مع أستون فيلا خلال الموسم الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز.

وانضم مارتينيز إلى آرسنال في صيف 2010 من صفوف إنديبندينتي الأرجنتيني، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عامًا فقط، وخرج على سبيل الإعارة في 6 مرات، إلى أن استقر مع الجانرز مرة أخرى خلال الموسم الماضي 2019/20 كبديل للحارس الألماني بيرند لينو.

جدير بالذكر أن الحارس الأرجنتيني، شارك هذا الموسم مع أستون فيلا في 27 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 لقاء منهم، وكان له أثر كبير على مركز الفيلانز المتقدم في جدول البريميرليج الحالي (التاسع).

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