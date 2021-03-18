محسن صالح يُطالب إدارة الأهلي بتعديل لائحة المكافآت من أجل العاشرة

تدرس إدارة الأهلي اقترحًا بتعديل لائحة المكافآت من أجل تشجيع اللاعبين على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في التاريخ هذا الموسم، لا سيما بعدما نجح الفريق في اكتساح فيتا كلوب في الكونجو الديمقراطية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات منتصف هذا الأسبوع.

وأوصى رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي “محسن صالح” بضرورة تعديل لائحة الفريق في أفريقيا من أجل العاشرة، وذلك عن طريق زيادة قيمة المكافآت لتحفيز اللاعبين على حصد الانتصارات أمام المريخ وسيمبا في المباراتين القادمتين من دور المجموعات، وتحقيق لقب البطولة القارية فيما بعد كي يتكرار إنجاز المشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في اليابان نهاية عام 2021.

ومن المنتظر اتخاذ إدارة النادي الأهلي لقرار في هذا الصدد أثناء الاجتماع القادم للجمعية العمومية بحضور الرئيس محمود الخطيب.

ونال نجوم النادي الأهلي راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب العودة من الكونجو الديمقراطية نهاية هذا الأسبوع بأهم ثلاث نقاط في الصراع أمام سيمبا التنزاني على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وسيعود الفريق إلى التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل الموافق 22 مارس الجاري للتحضير لمواجهة المريخ السوداني في الخرطوم ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الثاني من أبريل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الأهلي أمام أسوان والتي كان مجدولاً لها ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري يوم الثالث من أبريل بسبب انشغال الفريق بالمسابقة القارية.

وسيلعب الأهلي أمام المريخ يوم 3 أبريل ثم سيستضيف سيمبا التنزاني يوم 9 أبريل، وبعد 5 أيام سيواجه النصر في دور ال32 من بطولة كأس مصر، على أن يلاقي الزمالك في مباراة القمة يوم 18 أبريل.