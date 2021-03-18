استبعاد جيانغسو الصيني من دوري أبطال آسيا

تلقى جيانغسو سونينغ بطل الدوري الصيني الممتاز ضربة موجعة جديدة اليوم الخميس عندما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للعبة الشعبية استبعاده وبصورة رسمية من نسخة العام الحالي من دوري أبطال آسيا.

وأصبح مستقبل جيانغسو سونينغ في مهب الريح عقب إعلان ملاكه، مجموعة سونينغ، في الشهر الماضي بوقف نشاطه بعد أشهر قليلة من فوزه باللقب المحلي للمرة الأولى لأسباب مالية.

وقالت المجموعة إنها توقفت عن تمويل النادي وعرضته للبيع.

وبالتالي فإنه يتعين على النادي الانتقال لملكية جديدة قبل بداية الموسم المحلي الجديد المتوقع انطلاقه أواخر أبريل نيسان القادم.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان “إنه على علم بتأكيد الاتحاد الصيني لكرة القدم فيما يتصل بانسحاب جيانغسو من البطولة القارية للأندية هذا الموسم”.

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا أوقعت جيانغسو في المجموعة السابعة إلى جانب ناجويا جرامبوس الياباني وجوهور دار التعظيم الماليزي إضافة إلى الفريق الفائز من المواجهة بين بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي.

وبناء على انسحاب جيانغسو فقد تقرر مشاركة بوهانج وراتشابوري في منافسات المجموعة عند انطلاقها في يونيو حزيران المقبل.

وبهذا اصبح جيانغسو ثاني فريق صيني يخرج من دوري أبطال آسيا هذا العام بعد استبعاد شاندونغ لونينغ بطل الكأس المحلية لأسباب مالية بعد تخلفه عن سداد مستحقات مالية متأخرة.

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