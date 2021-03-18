منتخب مصر الأولمبي يضم 5 لاعبين من الأهلي واستبعاد رمضان صبحي

ضم مدرب منتخب مصر الأولمبي “شوقي غريب” 5 لاعبين من الأهلي في المعسكر التحضيري للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها في اليابان صيف 2021، كما قرر استبعاد رمضان صبحي.

وسيشهد المعسكر الإعدادي لأولمبياد طوكيو تواجد 32 لاعبًا من بينهم حارس المرمى الثالث في النادي الأهلي “مصطفى أحمد شوبير” بالاضافة إلى المدافع البديل “أحمد رمضان بيكهام”.

وشهدت القائمة استدعاء 4 حراس مرمى آخرين بخلاف مصطفى أحمد شوبير، هم “عمر رضوان ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر صلاح”.

وتم استدعاء الثنائي الذي صنع الفارق في تتويج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا نهاية عام 2019 “أكرم توفيق وصلاح محسن”، بالاضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي لم يحظ بفرصة المشاركة في بطولة أفريقيا بداعي الإصابة.

وتواجد المزيد من لاعبي الأهلي في هذا المعسكر لكنهم في أندية أخرى خلال الموسم الحالي أمثال محمود الجزار وعمار حمدي والعربي بدر وفادي فريد.

وقرر شوقي غريب استبعاء جناح نادي بيراميدز “رمضان صبحي” ونجم منتخب مصر الأول في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بسبب تعرضه للإصابة في مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية مع ناديه.

والتالي قائمة منتخب مصر الأولمبي المستدعاه للمعسكر :

حراسة المرمى: عمر رضوان ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر صلاح ومصطفى أحمد شوبير

خط الدفاع: أسامة جلال – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي.

خط الوسط: أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وسيبدأ معسكر منتخب مصر الأولمبي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 21 مارس على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولي.