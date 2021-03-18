قمصان ينفي تفكير الأهلي في بيع حسين الشحات في الميركاتو الصيفي 2021

أبدى المدرب المساعد في النادي الأهلي “سامي قمصان” انزعاجه من الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول اتجاه نية إدارة الأهلي نحو بيع حسين الشحات خلال الميركاتو الصيفي 2021، مؤكدًا أن اللاعب ضمن الخطط المستقبلية للفريق.

ونفى سامي قمصان ما تردد حول نية الأهلي في الإطاحة باللاعب خلال تصريحات متلفزة، قائلاً “لا صحة لكل ما تردد حول نية الأهلي في بيع حسين الشحات مع حلول نهاية الموسم الجاري”.

وأضاف “حسين الشحات سعيد بوجوده مع الأهلي كما أنه عنصر أساسي في مباريات الفريق، والتعاقد معه من نادي العين الإماراتي في يناير 2019 كان مطلبًا جماهيريًا”.

ويرى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أن حسين الشحات قادر على صناعة الفارق كلما سنحت له الفرصة للعب مع الفريق سواء كأساسي أو كبديل، وهذا ما أوضحه سامي قمصان حين قال “حسين الشحات لاعب كبير وفي جميع المشاركات الرسمية كان له دور بارز، وهو مثل أي لاعب في العالم يتعرض لتذبذب في المستوى، لكن لا يوجد أي خلاف على قدراته الفنية”.

وعلق سامي قمصان عن سر إشراك حسين الشحات في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، قائلاً “الجهاز الفني مطالب بتحفيز حسين الشحات باستمرار حتى يستطيع العودة لمستواه الطبيعي سريعًا”.

وسجل حسين الشحات /29 عامًا/ ثلاثة أهداف هذا الموسم، الأول أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري، والثاني أمام الإنتاج الحربي لحساب الجولة السابعة، وتوقف اللاعب عن تسجيل الأهداف من بعد هدفه التاريخي للأهلي في مرمى الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية 2020 يوم 4 فبراير 2021.

وشارك حسين الشحات مع الأهلي هذا الموسم في 8 مباريات كأساسي ومباراة واحدة كبديل، وتحصل على 3 بطاقات صفراء، علمًا بأنه لعب الموسم الماضي 19 مباراة في الدوري المصري من بينهم 4 مباريات كبديل، وسجل 5 أهداف.