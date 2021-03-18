بايرن ميونخ: لم نحسم قرار مشاركة ليفاندوفسكي في مباراة انجلترا وبولندا

ترك نادي بايرن ميونخ الألماني الباب مفتوحًا بشأن قرار التحاق مهاجمه الشهير روبرت ليفاندوفسكي بمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المباراة أمام المنتخب الإنجليزي بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال هانز فليك المدير الفني لبايرن في تصريحات لشبكة “سكاي” التلفزيونية : “سننتظر ثم نقرر ما فيه مصلحة النادي. نحتاج جهود جميع اللاعبين في مباراة لايبزيج”.

وأضاف : “ما زلنا بانتظار ما ستوضحه السلطات بهذا الشأن، وما زالت أمامنا بعض الأيام لاتخاذ القرار”.

وكان ليفاندوفسكي سجل الهدف الأول لبايرن في المباراة التي فاز فيها 2 / 1 على لاتسيو الإيطالي مساء أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

ويحل المنتخب البولندي ضيفًا على نظيره الإنجليزي في 31 مارس الحالي. وبعدها بثلاثة أيام فقط، سيشهد الدوري الألماني (بوندسليجا) لقاء القمة بين لايبزيج وبايرن.

وقال فليك : “إذا اضطر أي لاعب لدخول الحجر الصحي، سيسمح للنادي بالتدخل. العد التنازلي بدأ بالنسبة لنا. ولهذا، نحتاج لجهود جميع اللاعبين”.

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا قادمين من المملكة المتحدة لإجراءات حجر صحي خاصة.

ويخوض المنتخب النمساوي مباراته أمام مضيفه الاسكتلندي في افتتاح مسيرته بتصفيات مونديال 2022 في 25 مارس الحالي بدون لاعبيه المحترفين في ألمانيا، ومنهم على سبيل المثال ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.

وأكد فليك : “ديفيد (ألابا) سيغيب عن المنتخب النمساوي في مباراته الأولى بالتصفيات أمام اسكتلندا”.

تابع آخر أخبار بايرن ميونخ مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا” اضغط هنا