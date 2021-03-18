قرعة دوري أبطال أوروبا تفتقد ميسي ورونالدو لأول مرة منذ 2005

يقام الجمعة سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحضور كبار القارة وفي غياب النجمين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ 2005، بعد خروج فريقيهما برشلونة الاسباني ويوفنتوس الإيطالي تواليًا من ثمن النهائي.

وتسحب القرعة غدًا الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية.

وبعد اعتماد نظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتبارًا من ربع النهائي الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا إثر توقف المسابقة وخوض غمار بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، تعود هذا الموسم المسابقة الأعرق أوروبيا الى النظام القديم على الرغم من الغياب المستمر للجماهير عن مدرجات الملاعب.

ومع العودة إلى النظام التقليدي الذهاب والإياب، ستكون المواجهات القادمة حامية بين كبار الأندية الاوروبية، على غرار ما حصل في عامي 2018 و2019 والـ “ريمونتادا” التي قادتها بعض الأندية أمثال ليفربول الانكليزي وروما الإيطالي أمام المنافس ذاته برشلونة وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

يفرض بايرن ميونخ الالماني حامل اللقب نفسه كالمرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه، خصوصًا انه يتسلح بعدم خسارته أي مباراة أوروبية منذ عامين.

ذكر لاعب الوسط يوزوا كيميش بعد تأهل بايرن من دون عناء امام لاتسيو الإيطالي بمجموع المباراتين 6-2 “نريد أن نفوز بجميع المباريات، إنه حمضنا النووي”.

ومن الممكن أن يتقاطع مسار “العملاق” البافاري مع مسار باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خسر أمامه في نهائي العام الماضي صفر-1، علمًا أن الأخير ثأر من الـ “ريمونتادا” الشهيرة لبرشلونة في عام 2017 عندما حول خسارته برباعية نظيفة إلى فوز 6-1، بتأهله هذا الموسم أمام النادي الكاتالوني بالذات بمجمل المباراتين 5-2.

-سيتي تحت الأضواء-

يؤكد النادي الباريسي أن هذا الموسم مختلف عما سبقه، في سعيه الدؤوب للفوز بأول لقب قاري له في مسابقة الكأس صاحبة الاذنين الكبيرتين.

قال مدرب سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي حل بدلًا من الالماني توماس توخيل المقال لوكالة فرانس برس “من الواضح، طموح النادي هو الفوز بها (الكأس)، ندرك تمامًا مسؤولياتنا وسنحارب حتى الموت لتحقيق ذلك”.

وفي وقت غاب البرازيلي نيمار عن مواجهتي فريقه السابق برشلونة، إلا انه من المرجح أن يعود ليقود الباريسيين إلى المباراة النهائية في إسطنبول في 29 مايو المقبل، على الرغم من أن الطريق ما زال طويلًا بمواجهة العديد من الأسماء الكبيرة.

وتأهل الى الدور ربع النهائي الذي يقام بين 6-7 أبريل ذهابًا و13-14 منه إيابًا، سبعة أندية تمكنت من إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعاتها، إضافة إلى بورتو البرتغالي الذي أقصى يوفنتوس ونجمه رونالدو من ثمن النهائي (فاز 2-1 ذهابًا وخسر 2-3 إيابًا).

ومن بين الكبار، سرق مانشستر سيتي الانكليزي الاضواء في عام 2021 مع سلسلة من 21 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات بين الأول من ديسمبر 2020 وبداية مارس 2021.

يحتل سيتي صدارة الدوري المحلي، ومع مدربه الاسباني بيب جوارديولا يحلم بتحقيق رباعية تاريخية (دوري – كأس – كأس الرابطة ودوري الابطال)، على الرغم من أن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق خالف هذا الحلم بقوله “4 ألقاب، لم يحصل ذلك سابقًا، ولا أعتقد ان ذلك سيحصل”.

ويأمل ليفربول حامل اللقب ست مرات، آخرها في العام 2019، أن يعوض قاريًا خيبته المحلية حيث يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز وهو مهدد بالتراجع الى التاسع في حال فوز ثلاثة فرق بمبارياتها المؤجلة.

وكان بطل انكلترا بلغ ربع النهائي بفوزه 4-صفر على لايبزيج الألماني في مجموع المباراتين.

-خطر الريال-

وتابع المدرب الإسباني الذي فشل في بلوغ االدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية منذ وصوله إلى إنجلترا “امامنا كل شيء لكي نبرهنه”.

وبدوره سرق مواطن سيتي، تشلسي الانظار في ثمن النهائي بإدارة مدربه الجديد توخل الذي استعاد بريقه التدريبي في لندن.

ومنذ أن وقّع مع الـ “بلوز” حيث يشرف على قائد سان جيرمان السابق البرازيلي تياجو سيلفا، لم يخسر المدرب الألماني أي مباراة (13) وحجز بطاقته إلى دور ربع النهائي بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر و2-صفر.

قال توخل لقناة “آر أم سي” الرياضية “لست متأكدًا (برغبة مواجهة سان جيرمان مجددًا). هم أقوياء جدًا وأعرفهم جيدًا”.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد يحمل الرقم القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاوروبية (13 لقبًا)، إلا إنه لم يعد يشكل ذلك “البُعبع” للأندية منذ أن بات يتيما من نجمه رونالدو المغادر إلى “السيدة العجوز” في عام 2018.

ولكن مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والنجاعة التهديفية لمواطنه كريم بنزيمة الحاسم مرة جديدة أمام أتالانتا الإيطالي في ثمن النهائي (فاز بمجموع المباراتين 3-صفر)، ما زال النادي المدريدي الخطر المحدق بمنافسيه.

أطلق زيدان تصريحه الشهير متسائلًا “ثنائية الليجا – دوري الأبطال؟ نعم، سنحاول! لماذا سيكون ذلك مستحيلًا”.

وبخلاف كل هذه الأسماء الكبيرة، يبدو على الورق بوروسيا دورتموند الألماني مع نجمه الهداف “العملاق” النروجي إيرلينج هالاند وبورتو الأكثر إثارة لرغبة باقي الأندية في مواجهات لا يمكن التكهن بمصيرها.

وسيغيب اي ممثل لإيطاليا عن الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ العام 2016.

تابع آخر أخبار دوري أبطال أوروبا وقرعة دوري أبطال أوروبا مع الخليج 365 في جميع البطولات “اضغط هنا”