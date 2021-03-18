توخيل: لا أحد يتمنى مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن فريقه ليس خائفًا من أي منافس في دوري أبطال أوروبا بعد تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2014 عقب انتصاره 2-صفر على أتليتيكو مدريد أمس الأربعاء.

وهز حكيم زياش وإيمرسون بالميري الشباك ليكمل تشيلسي تفوقه 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في كل البطولات إلى 13 مباراة منذ تولي توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد.

ويتبقى في قرعة دور الثمانية يوم الخميس بايرن ميونيخ حامل اللقب ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكن توخيل أوضح أن تشيلسي استحق مكانه بين كبار أوروبا.

وأضاف المدرب الألماني “أهم شيء هو أننا نستحق ذلك .. مثل هذه النتائج تمنحك الحافز لتحقيق أمور استثنائية.

“أنا واثق من أنه لا يوجد من يريد مواجهتنا، سيكون تحديًا صعبًا .. لكن بمرور الوقت يجب ألا نخاف، سنواجه أي منافس تضعه القرعة في طريقنا”.

وكان توخيل سعيدًا بأداء فريقه أمام متصدر الدوري الإسباني لكنه شدد على أن المجال ما زال متاحًا للتطور.

وتابع “يجب علينا التحسن في الهجمات المرتدة، يجب أن نفكر في التقدم للأمام دائمًا ونستغل السرعات والمساحات. نتطلع لكي نكون أكثر فاعلية ودقة”.

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، منافسه شيفيلد يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

ويترقب تشيلسي وتوخيل بلهفة شديدة قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، والتي تجرى غدًا الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس.

وأكد توخيل أن تشيلسي يجب ألا يخشى أي فريق في المسابقة ، وأشاد بالروح القتالية للفريق والتي ستلعب دورا حاسما في الحفاظ على فرصه في المنافسة بالبطولة الأوروبية.

وقال توخيل : “الأهم هو أن نشعر بأننا نستحق هذا .. أثق بأنه ما من فريق يرغب في مواجهتنا، إنه تحد كبير وهائل أمامنا لأننا أصبحنا بالفعل في دور الثمانية .. إنها خطوة كبيرة، ولكن لا داع للقلق، سنستعد بأفضل شكل ممكن”.

تابع آخر أخبار تشيلسي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي” اضغط هنا