بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والسالمية في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الكويت والسالمية” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-3-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكويتي stc.

ينقل بث المباشر مباراة “الكويت والسالمية” على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الكويتي “بدر شداد”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق القطري “عبد الرحمن العبد الله”.

وتقام مواجهة الكويت والسالمية على ملعب ثامر، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية والكويت، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي السالمية إلى تحقيق الانتصار على ضيفه نادي الكويت من أجل الدخول في مربع المنافسة على الصدارة، ويتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

في المقابل يحتل نادي الكويت المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 14 نقطة، ويفصله نقطة عن صاحب المركز الثاني “القادسية”، و6 نقاط عن المتصدر “العربي”، وسيتطلع إلى تحقيق الانتصار اليوم لخطف المركز الثاني وتقليص الفارق مع الأخضر ولو بشكل مؤقت.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الكويت والسالمية، انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري الكويتي stc الموسم الماضي.