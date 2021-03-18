شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: واجهت الكثير من التدخلات في القرارات الفنية خلال ولايتي الأولى مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يسعى لبناء فريق قوي للمنافسة على البطولات والألقاب في الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في نادي الزمالك، أن عقده مع التعاون السعودي كان لمدة موسمين إلا أنه فوجيء برغبة الإدارة في الإطاحة به بعد مرور شهرين فقط.

وأكد المدير الفني أنه تحدث مع لاعبي التعاون السعودي عن أهدافه وتطلعاته مع الفريق إلا أن مستوى اللاعبين لم يساعده في تحقيق طموحاته.

وأشار كارتيرون إلى أن ولايته الأولى في نادي الزمالك كانت بها أزمات وصعوبات، وعمل في أجواء صعبة وواجه الكثير من التدخلات في القرارات الفنية.

وأضاف كارتيرون أنه يثق في إمكانيات وقدرات لاعبي الزمالك في حصد الألقاب والبطولات وتجاوز المرحلة الحالية والعودة للنتائج الإيجابية.