شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يكشف أسباب طلب زيادة تأمين بعثة المنتخب في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخبنا الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لمواجهة منتخب كينيا المقررة يوم 25 من مارس الجاري والمقررة في نيروبي.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قائمة اللاعبين التي ستخوض المواجهة وينتظر أن يطير الفريق إلى كينيا يوم 23 من مارس الجاري على متن الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة إلى نيروبي.

ومن جهته قال محمد بركات مدير المنتخب أنه تم التنسيق مع مسؤولو السفارة المصرية في نيروبي من اجل اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين بعثة الفريق في كينيا خلال توجهها إلى ملاعب التدريب وكذلك ملعب المباراة.

وأضاف بركات: «الزحام الشديد في كينيا هو الذي دفعنا للمطالبة بزيادة التأمين لتسهيل تحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ملاعب التدريب والمباراة».