شكرا لقرائتكم خبر عن بركات ينسق مع سفارة كينيا لتسهيل استخراج تأشيرة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخبنا الوطني لخوض مباراة كينيا المقررة يوم 25 من مارس الجاري ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2022.

وشدد مدير المنتخب محمد بركات على انه تم التنسيق مع مسؤولي السفارة الكينية في القاهرة من أجل سرعة الحصول على تأشيرة منفصلة لمصطفي محمد بعيدًا عن الكشف الذي تم إرساله للسفارة الكينية نظرًا لعدم تواجد جواز سفر اللاعب، والذي فقده في تركيا.

وأضاف بركات، انه فور وصول مصطفي محمد إلى القاهرة سيتم استخراج جواز سفر له من القاهرة وتقديمه في نفس اليوم لمسؤولي السفارة الكينية في القاهرة من أجل الحصول على تأشيرة دخوله إلى نيروبي.

وقال محمد بركات إن مصطفي محمد سيصل إلى القاهرة يوم 21 من مارس الجاري حاملاً وثيقة تفيد فقدان جواز سفره في تركيا.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، قائمة المنتخب التي ستخوض مواجهة كينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية.