شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن تدريب الزمالك سابقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب عودته لقيادة الفريق في الفترة الحالية.

وأوضح كارتيرون، في المؤتمر الصحفي المقام حاليًا في مقر النادي، أنه قرر العودة من جديد لقيادة الزمالك لحصد الألقاب والبطولات مع النادي.

ووجه المدرب الفرنسي الشكر إلى مجلس إدارة النادي لثقته الكاملة في إمكانياته الفنية بجانب منحه جميع الصلاحيات الفنية ودعمه في كل القرارات الخاصة لمصلحة الفريق.

وقال كارتيرون إنه لم يرحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب الأموال، ولكنه رحل لوجود أزمات ومشاكل كثيرة واجهته في الفترة الماضية ولا يريد التحدث عنها حاليًا.

وشدد المدرب الفرنسي على أنه لا يفكر في الأموال وإذا كان ذلك صحيحًا لما رحل عن التعاون السعودي.

واختتم تصريحاته قائلًا إنه يحب الزمالك وسعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق، وسعيد بدعم الإدارة له في توفير كل سبل النجاح؛ لتحقيق البطولات والألقاب.