شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواصل الإستعداد لمواجهة سيلتا فيجو وتأكد غياب رباعي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد، تحضيراته لمواجهة السبت أمام سيلتا فيجو بالليجا، بحصة تدريبية أدى خلالها من شاركوا كأساسيين أمام أتالانتا بدوري الأبطال، بنفس إيقاع بقية زملائهم، وشهدت التدريبات، غياب إيدين هازارد، وداني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز للإصابة.

أوضح النادي الملكي في بيان له أن ايدين هازارد «سيواصل عملية التعافي» عقب إصابته للمرة العاشرة منذ انضمامه للنادي في 2019.

وظهرت بعض التكهنات التي تفيد باحتمالية خضوع هازارد لجراحة، إلا أن الريال أكد أنه لا يوجد لديه أي أساس علمي يؤكد أن إصابات هازارد العضلية ناجمة عن الشريحة الموجودة بالكاحل به، وفقا لما صرحت به مصادر بالنادي.

على جانب آخر، يواصل ماريانو التعافي من إصابة عضلية في العضلة السدادية الخارجية اليسرى، تم تشخيصها عقب يومين من مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

ويواصل كارفاخال عملية التعافي من إصابته بالفخذ الأيمن والتي لحقت به في 14 فبراير الماضي خلال مواجهة فالنسيا.

وقام زين الدين زيدان برفع إيقاع ووتيرة التدريبات، حتى يكون جميع اللاعبين في أفضل مستوى وكامل الجاهزية لمواجهة سيلتا فيجو.

ويحتل ريال مدريد حاليا، المركز الثالث في ترتيب الليجا، بفارق نقطيتن خلف برشلونة، و6 نقاط عن أتلتيكو المتصدر.