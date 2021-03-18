شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يحسم موعد اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روبرت ليفاندوفسكى، نجم بايرن ميونخ الألمانى، المتوج بلقب أفضل لاعب فى العالم خلال عام 2020، إنه لم يفكر حتى الآن بشأن الاعتزال ويعتقد أنه يمكنه البقاء فى قمة المستويات مع بايرن لفترة أطول. وقال المهاجم البولندى فى تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» إنه يدرك أن الناس يتحدثون عن أنه بات فى الـ32 من عمره، «لكن بصراحة تامة أشعر بأننى أفضل مما كنت عليه عندما كان عمرى 26 أو 27 عاما.

أنا الآن لاعب أفضل مما كنت عليه قبل ستة أعوام». وتصدر ليفاندوفسكى قائمة هدافى بايرن ميونخ فى كل المسابقات خلال الموسم الماضى الذى شهد تتويج الفريق بثلاثية الدورى والكأس ودورى الأبطال، كما يتصدر حاليا قائمة هدافى الدورى الألمانى (بوندزليجا) مجددا برصيد 32 هدفا.

وفى حال استمرار التألق التهديفى لليفاندوفسكى بمعدل هدف لكل مباراة خلال المراحل التسع المتبقية من المسابقة، سيحطم رقم جيرد مولر المسجل فى موسم 1971/ 1972 عندما أحرز 40 هدفا. ولايزال من الصعب توقع الفترة التى سيستمر ليفاندوفسكى خلالها بهذا المستوى، وقال اللاعب: «أثق بالتأكيد فى قدرتى على الحفاظ على هذا المستوى لأعوام مقبلة».

وعن توقعاته لنهاية مسيرته الاحترافية، قال ليفاندوفسكى: «يمكننى توقع إنهاء مسيرتى مع بايرن فى أعلى المستويات. لكن الوقت لايزال مبكرًا على هذا الأمر.. فعندما يسير شىء ما بشكل جيد، فلا يفترض بك أن تنهيه».