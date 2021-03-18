شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يقترب من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، في الموسم المقبل. وذلك بعدما وضع إعجابًا على صورتين لكل من سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور، نجمى الميرنجى، على شبكة «إنستجرام»، يظهران فيهما وهما يحتفلان بالتأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، على حساب أتالانتا الإيطالى. وكانت تقارير إسبانية قد أكدت استعداد ريال مدريد، لدفع 150 مليون يورو من أجل حسم صفقة هالاند. وصعد الميرنجى لدور الـ8 في دورى أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه أتالانتا في مباراة إياب ثمن النهائى (3-1)، بعد الانتصار ذهابا (1-0).

وتألق هالاند بشدة هذا الموسم، حيث قاد فريقه أيضا لربع نهائى البطولة القارية الكبرى، على حساب إشبيلية الإسبانى.

في سياق آخر، كشف تقرير إسبانى، عن أحد الكواليس من داخل غرفة ملابس ريال مدريد، عقب مباراة أتالانتا، الثلاثاء الماضى. ووفقًا لبرنامج «شيرنجيتو» الإسبانى، فإن لاعبى ريال مدريد قالوا في غرفة الملابس عقب المباراة، إن الفريق سيفوز بلقب دورى أبطال أوروبا إذا واصل اللعب بهذه الطريقة. يُذكر أن ريال مدريد تُوج بلقب دورى الأبطال 13 مرة كان آخرها في عام 2018، لكنه فشل في تجاوز الدور ثمن النهائى للبطولة في آخر نسختين، حيث ودع المنافسات أمام أياكس ومانشستر سيتى على الترتيب.

سيرجيو راموس - صورة أرشيفية

على جانب آخر، بات سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على أعتاب حسم مصيره مع النادى الملكى، بحسب تقرير صحفى. فوفقًا لبرنامج «تشيرنجيتو» الإسبانى، سيرد راموس على ريال مدريد بقراره النهائى، سواء كان سيرحل أم سيجدد عقده، خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن النادى الملكى مازال حازمًا بشأن عرض التجديد، حيث يقدم لراموس عقدًا لمدة عامين، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، بينما يريد النجم الإسبانى الحصول على راتبه كما هو. يذكر أن راموس ساهم في صعود الميرنجى لدور الـ8، في دورى أبطال أوروبا، بالفوز على أتالانتا في مباراة إياب ثمن النهائى (3-1)، الثلاثاء، بعد الانتصار ذهابا (1-0).