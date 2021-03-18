شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أسباب رحيل الظاهرة رونالدو عن برشلونة عام 1997 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جيوفانى برانشينى، الوكيل السابق لرونالدو (الظاهرة)، عن سبب رحيل اللاعب عن برشلونة في عام 1997. وقال برانشينى، في فيلم وثائقى لقناة «سكاى سبورتس»: «قضينا عدة أيام من المفاوضات مع محامى برشلونة والنائب خوان جاسبارت». وأضاف: «لقد استخفوا بمسألة الشرط الجزائى، وهذا الأمر كان حاسمًا». وتابع: «فى إحدى الليالى اختطفنا رونالدو من الفندق في برشلونة، وذهبنا إلى منزل شريكى كارلو بالافيتشينو». وواصل: «عقدنا اجتماعًا وقلنا إننا سنوقع مع برشلونة إذا قدموا لنا عقدًا جيدًا، وإذا لم يحدث ذلك.. ماذا سنفعل؟ كانت هناك اتصالات مع فرق مثل لاتسيو وإنتر ورينجرز».

وأكمل: «لم نكن نعارض تجديد رونالدو مع برشلونة، لكننا لم نوافق على العقود الخاصة بحقوق الصور، وبعض الأمور المعقدة». واستمر: «إذا أراد برشلونة أن تدفع قناة تليفزيونية جزءًا من قيمة العقد، نحن لا نمانع، طالما أنك ستدفع لنا الضرائب». وأردف: «لم نرد السير في طريق من شأنه أن يعرض مستقبل أهم لاعب في العالم للخطر، لأن كان عليه أن يخوض معارك لا تعنيه». واستطرد: «توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وصافحنا مدربى الفريق، وطلبت إذنًا لإجراء مكالمة هاتفية واتصلت بماسيمو موراتى، رئيس إنتر في ذلك الوقت، لأخبره بأننا توصلنا إلى اتفاق مع البارسا».

واسترسل: «أعلن برشلونة عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفى، لكن للأسف الأشياء التي قيلت مغايرة لاتفاقنا مع النادى». واختتم: «فى البداية اعتقدت أنه كان مجرد سوء فهم، ثم فقدت أعصابى عقب ذلك، حيث نظرت إلى شركائى وقلت أيها السادة. إن ما حدث إهانة لذكائنا، سنغادر.. لا يوجد سبب لتعريض رونالدو لهذا الإذلال».