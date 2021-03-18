شكرا لقرائتكم خبر عن كرات التنس تصنع «أسطورة جديدة» فى البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح اللاعب البرتغالى ذو الأصول الغينية، نوربيرتو جوميس بيتونكال، الشهير بـ(بيتو) ابن الـ23 عاما، الذي يرتدى قميص بورتيمونينسى، هالاند الدورى البرتغالى. حيث يبلغ طوله 1.94 متر مثل اللاعب النرويجى، ولا يمكن إيقافه، فهو ماكينة أهداف لا تهدأ، ولعل السر وراء ذلك هو اعتياده منذ الصغر على هز الشباك بكرات تنس. وكانت آخر لمحات تألق بيتو في الشهر الجارى هو الهدف الذي سجله في مرمى تونديلا من ركلة مقصية، أجمل الأهداف التي أحرزت منذ بداية الموسم وحتى الآن، ويلخص مقومات المهاجم الفذ: التمركز، الخفة، وحاسة الهداف. وتذكر بيتو، خلال مقابلة مع الوكالة الإسبانية، النادى الذي كان يلعب في صفوفه بحى تيريش في العاصمة البرتغالية لشبونة ومدربيه لويس لوبيس وبرونو لوبيس، اللذين جعلاه يتدرب بكرات التنس لتحسين قدرته على التهديف.

فقبل عامين كان يخوض المنافسات المحلية مع مونتيجو البرتغالى، قبل أن ينضم في 2019 إلى بورتيمونينسى، وانفجر بيتو في الموسم الحالى ليحرز سبعة أهداف وليصبح أحد أبرز النجوم الصاعدين في البرتغال. ورغم أن كل شىء تغير في غضون عامين فحسب، إلا أن بيتو يؤكد أنه شق طريقا صعبا من التعلم والتطور، وأنه لا يزال مستمرا في الارتقاء بإمكاناته أكثر وأكثر. واعترف بأنه لم يكن يتخيل قبل موسمين أن يصبح أحد هدافى الدورى البرتغالى. وكشف بيتو أن لويس لوبيس وبرونو لوبيس، مدربيه في تيريش، كانا يضعان أمامه كرات تنس ويطلبان منه إدخالها المرمى، مشيرا إلى أنهما فعلا كل شىء كى يصنعا منه هدافا خطيرا، ورغم أنه كان يخفق أحيانا، إلا أنهما لم يفقدا الثقة فيه، خاصة مع اعتقادهما بأنه إذا تمكن من التسجيل بكرات صغيرة فسيكون فعل الشىء نفسه بكرات القدم بالنسبة له.

وعن هدفه من مقصية في تونديلا الذي فتح آفاق الشهرة أمامه، أبرز أنه هدف جميل لكنه أصبح من الماضى، موضحا أنه يقوم بعمل مضن مع بورتيمونينسى منذ وصوله مدينة بورتيماو مع المدربين واللاعبين زملائه، سواء خلال الفترة التي قضاها مع فريق الناشئين، والتى ساهمت في تطوره بشكل كبير وحتى تصعيده إلى الفريق الأول. واعتبر بيتو أنه بذل مجهودا خاصا لتعلم كيفية التعامل مع الكرة حين يتسلمها وظهره لمرمى المنافس، وكذلك التحرك بشكل أكثر، ومعرفة المساحات المتاحة وحتى تلك غير المتوفرة له. وعن تشبيهه بالنرويجى إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألمانى، أجاب مبتسما: «إنه أفضل منى بكثير. يتشابه أسلوب لعبنا. هو مثلى، يفعل كل شىء داخل الملعب. لكن صامويل إيتو لا يزال مثلى الأعلى، رغم أننا نلعب بشكل مختلف، أود استلهام منه القدرة على الكفاح والعمل». واختتم: «أحب إنتر ميلان ولوكاكو، يروق لى أتلتيكو مدريد أيضا رغم أن دييجو كوستا لم يعد موجودا، لكن لديهم لويس سواريز».