شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يحدد لـ«المصري اليوم» 3 أزمات تواجه منتخب مصر قبل مواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقررتين يومي 25 و28 من الشهر الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 وبالرغم من اعلان البدري قائمة المنتخب لكنه شدد على ان باب المنتخب لايزال مفتوح امام الجميع سواء خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

ويواجه منتخبنا الوطني ثلاث أزمات قبل مواجهة كينيا المقررة يوم 25 من الشهر الجاري والتي ستجري في نيروبي وحددها حسام البدري في تصريح خاص لـ «المصري اليوم».

«إصابة اللاعبين بالإرهاق»

وحدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اول الازمات في حالة الإرهاق الشديدة التي يعاني منها معظم اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب بسبب تلاحم المشاركات سواء في مباريات الدوري أو المباريات الافريقية وكثرة السفر مع الفرق الثلاثة المشاركين في البطولات الافريقية الأهلي والزمالك وبيراميدز وأشار البدري انه سيسعي خلال الفترة الحالية لاجراء استشفاء للاعبيه لتخليصهم من تلك الحالة لتفادي تعرض اياً منهم للإصابة قبل المشاركة امام كينيا.

«الأجواء الغير طبيعية في كينيا»

وحدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المشكلة الثانية التي ستواجه المنتخب في كينيا في الأجواء الغير طبيعية التي تمر بها ظروف الطقس في كينيا والتي تختلف مع مصر والبلدان الاوربية المتواجد فيها لاعبونا المحترفون مشدداً على ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في كينيا فضلاً عن هطول الامطار في ذلك التوقيت مما يصعب من المواجهة بسب الظروف الغير معتادة وشدد البدري على ثقته في خبرات لاعبيه مع التعامل مع مثل هذه الأمور.

«عدم الاستعداد بصورة جيدة»

وحدد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني ثالث الازمات التي تواجهه قبل مواجهة كينيا في ضيق الوقت قبل اللقاء حيث لن يخوض المنتخب تدريباته سوي مرتين فقط قبل خوض اللقاء وهو الامر الذي يزيد من صعوبة المهمة مشدداً على انه سيتعامل مع الامر الواقع وسيسعي لتحقيق الفوز في كينيا.