شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز نجومه الدوليين بعد إعلان قائمة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر توتير بتحفيز اللاعبين الثمانية الذين انضموا لقائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة اليوم التي ستخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

ونشر حساب الأهلي عبر تويتر صورة يتصدرها الحارس محمد الشناوي وتمضنت أسماء 8 نجوم بالفريق سيمثلوا المنتخب المصري في المعسكر المقبلأ، معلقاً: «لاعبونا على موعد مع مهمة وطنية جديدة».

وكان البدري قد استدعى من الأهلي كل من محمد الشناوي وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومحمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة.

ويلعب منتخب مصر أمام كينيا بنيروبي يوم 25 مارس ويستضيف بعدها منتخب جزر القمر بالقاهرة يوم 29 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب مصر قمة مجموعته بالتصفيات برصيد 8 نقاط.