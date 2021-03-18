شكرا لقرائتكم خبر عن جدو ساخرًا: «أعمل إيه تاني علشان انضم لمنتخب مصر؟»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب محمد ناجي جدو، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، جماهيره وعشاقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير، عقب اعلان حسام البدري، قائمة منتخبنا القومي لمباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

وكان جدو قد أعلن اعتزاله مؤخراً عقب مشوار حافل مع منتخب مصر وعدد كبير من الأندية.

وكتب جدو عبر تويتر مازحاً: «اعمل ايه تاني عشان انضم للمنتخب؟ عايز افهم !!!!".

وكان محمد ابراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي قد سخر من استبعاده من معسكر منتخب مصر في تغريدة نارية كتب خلالها: «والله العظيم أنا مصري».

ونال جدو جائزة هداف كأس أمم أفريقيا نسخة 2010 بعد تسجيل 5 أهداف قاد بهم منتخب مصر للتتويج بأخر لقب قاري في تاريخ الفراعنة.