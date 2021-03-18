شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: كريم العراقي جدد عقوده على بياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي وقع على بياض لتجديد عقده في الساعات الماضية.

وأضاف عمار خلال تصريحاته التلفزيونية: «تمكنا من تقريب وجهات النظر مع اللاعب في الغرف المغلقة والوصول إلى حلول ترضي اللاعب والنادي، كريم العراقي بعد تجديد عقده أصبح متواجدا مع الفريق لمدة 3 سنوات ونصف، وكان لدينا إصرار شديد على استمراره».

تابع: «اتفقنا مع كريم العراقي على عدم وجود شرط جزائي، مقابل وجود وعد بالموافقة على احترافه، حال وصول عرض رسمي عقب أولمبياد طوكيو للحصول على خدماته».

أعلن نادي المصري البورسعيدي، تمديد تعاقده مع لاعبه كريم العراقي لمدة موسمين بالاضافة إلى الموسم الحالي. وقال النادي المصري، في بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، إن اللاعب وقع على عقوده الجديدة بعد الاتفاق مع الادارة على كافة التفاصيل والبنود الخاصة.

ومن المقرر أن ينتظم العراقي في مران المصري الجماعي عقب تمديد عقوده وحل الأزمة الخاصة به. ويأتي التجديد بعدما أعلن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، مطلع شهر مارس الجاري، أن كريم العراقي ظهير الفريق يخوض تدريبات منفردة في بورسعيد خلال الفترة الحالية بسبب تمرده على النادي.