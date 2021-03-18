شكرا لقرائتكم خبر عن خاليلوزيتش يكشف سر استبعاد بدر بانون من قائمة منتخب المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، سر استبعاد بدر بانون مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، من قائمة أسود الأطلس، استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

وقال وحيد خليلوزيتش، في مؤتمر صحفي: «المنافسة كانت شرسة في مركز الدفاع بين شاكلة وبدر بانون ومايي».

وأكمل: «فضلت اختيار شاكلة بسبب قوته البدنية والمستوى الجيد الذي يقدمه في الدوري الإسباني خلال المباريات الأخيرة».

وأضاف: «استبعاد بدر بانون لا يعني أن مدافع الأهلي خارج حساباتي تماما، اللاعب يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ولكن فضلت شاكلة في الوقت الحالي».

وانضم بانون لصفوف الأهلي قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي في الصيف الماضي.