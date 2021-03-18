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الإسماعيلي يعلن رحيل يوفيتش

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أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن رحيل يوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى بأن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني قد تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

وقال في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: «المدرب البوسني فضل عدم استكمال مهمته في ظل سوء التوفيق الملاحق للفريق رغم تقديم عروض جيدة بشهادة الجميع».

وأضاف « أبوجريشة » أن المدير الفني قدم الشكر إلى مجلس إدارة النادى واللجنة الفنية على التعاون معه وتذليل أي عقبات واجهته في المرحلة السابقة متمنيًا للنادى الإسماعيلي التوفيق فيما هو قادم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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