شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن رحيل يوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى بأن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني قد تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

وقال في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: «المدرب البوسني فضل عدم استكمال مهمته في ظل سوء التوفيق الملاحق للفريق رغم تقديم عروض جيدة بشهادة الجميع».

وأضاف « أبوجريشة » أن المدير الفني قدم الشكر إلى مجلس إدارة النادى واللجنة الفنية على التعاون معه وتذليل أي عقبات واجهته في المرحلة السابقة متمنيًا للنادى الإسماعيلي التوفيق فيما هو قادم.