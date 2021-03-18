شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يشهد انطلاق بطولة دبي للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة - أحمد مصطفى

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلاق منافسات النسخة الـ18 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام على مدار ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري المالي العالمي، كما افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض دبي للخيل والمصاحب للبطولة التي يشارك فيها 210 جياد تمثل 6 دول تتنافس على جوائز 4 ملايين دولار.

وتقام البطولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على مدى ثلاثة أيام.

ويقام بالمعرض المصاحب أهم المعروضات المتصلة بمعدات الخيل ومستلزماتها من مواد غذائية وطبية و«إكسسوارات» وغيرها، كما يقام على هامش البطولة مزاد علني لـ 57 جواداً من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج المرابط الرائدة للخيول بالدولة.

وأبدى رئيس مجلس دبي الرياضي إعجابه بالمشاركة الواسعة لأجود الخيول من الإمارات والسعودية والكويت والولايات المتحدة والبرازيل وبولندا، معتبراً سموه هذه المشاركة المحلية والدولية في هذا الحدث الرياضي السنوي العالمي نجاحاً لدولة الإمارات، لأنه يقام في ظل ظروف مستجدة فرضتها جائحة «كورونا» على المنطقة والعالم.

وهنأ سموه القائمين على تنظيم هذه الفعالية، وكل من يعمل على إنجاحها؛ بحيث تعكس الإرادة القوية للجهات المعنية في الدولة على المضي قدماً في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض دولتنا العزيزة، متمنياً للجميع السلامة والنجاح.

وشهد اليوم من منافسات البطولة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس مربط مصفوت للخيول، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وقصي عبيدالله المدير العام للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي وسلطان اليحيائي وعبد العزيز المرزوقي مدير مركز دبي، وعادل الفلاسي مدير البطولة، والعديد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية ومربيها وملاكها، وكانت الإجراءات الاحترازية حاضرة بقوة بساحة العرض.

وتنطلق الجمعة منافسات اليوم الثاني بالفئة التاسعة وهي للأمْهَار بعمر سنة القسمين أ وب، والفئة العاشرة للأمهار بعمر سنتين والفئة الحادية عشرة للأمهار بعمر 3 سنوات، والفئة الثانية عشرة للأفحل بعمر 4 سنوات، إلى 6 سنوات، والفئة الثالثة عشر للأفحل بعمر 7 إلى 9 سنوات والفئة الرابعة عشرة بعمر 10 سنوات فأكبر.

وفي تفاصيل نتائج اليوم الأول، فقد أحرزت المهرة «أي دي بدور» لمالكها حمد عدنان الشحي المركز الأول في شوط المهرات أقل من سنة، وحلت بالمركز الثاني المهرة «ضيء الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، والمركز الثالث للمهرة «اف أي أم اشبيلدنديتا» للمالك فيدريكو جوس.

وبالنسبة لشوط المهرات بعمر الأقل من سنة فازت بالمركز الأول المهرة «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحلت ثانية المهرة «مصعب او اس» للمالك اويسترهوف «والمركز الثالث للمهرة«اس كيو جبار» لمربط الصقران.

ونالت المهرة «ار أي عنود» من مربط رأس الخيمة المركز الأول بالقسم الأول للشوط المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 92,40 نقطة وحلت ثانية «ع ج غزاله» لمربط عجمان بمجموع 92,20 نقطة والثالث «دمشق السيد» لمربط السيد للخيل بمجموع 91,90 نقطة.

وفي منافسات القسم الثاني من شوط المهرات، فازت بالمركز الأول المهرة «ع ج العلا» من مربط عجمان بمجموع 92 نقطة، والمركز الثاني للمهرة «دي بيسان» لمربط دبي بمجموع 92 نقطة، والثالثة المهرة «الأريام الظنة» لإسطبلات الأريام العربية 91,20 نقطة.