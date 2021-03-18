شكرا لقرائتكم خبر عن بهاواني بطل الإسطبلات الخاصة في مهرجان أبوظبي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الفارس الهندي بهاواني سينيغ حينيف على صهوة «باشان دي لافون» لإسطبلات السراب العائدة إلى رياض فرج الكندي، بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة، في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة الذي أقيم الخميس بقرية الإمارات العالمية للقدرة.

وينظم المهرجان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشارك في السباق 93 من نخبة الفرسان والفارسات، ويتواصل الجمعة مهرجان أبوظبي للقدرة، في يومه الثاني، بسباق السيدات لمسافة 100 كلم الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً بمشاركة نخبة من الفارسات يتنافسن على جوائز المهرجان المخصصة للفائزات بالمراكز الأولى.

وقطع بهاواني مسافة السباق الذي قسم إلى أربع مراحل، في زمن قدره 3:31:42 ساعة، وبمعدل سرعة 28:34، وجاءت في المركز الثاني جيسيكا موسترت على صهوة «أتش نوف حمدان» من إسطبلات ماس في زمن قدره 3:31:54 ساعة، وحل في المركز الثالث عبد الله غانم المري على صهوة «بومبيك دو سوفستير» من إسطبل زعبيل 2 قاطعاً المسافة في 3:32:11 ساعة، وجاء رابعاً سعيد أحمد الحربي على صهوة «بيركاز ماغنوم» من إسطبل تي أن تي بزمن قدره 3:32:21 ساعة.

وعقب ختام السباق، توج الفائزين مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبدالرحمن الرميثي مدير القرية، محمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأعرب الفارس بهاواني عن سعادته بالتتويج في السباق الافتتاحي، مبيناً أن اتباعه تعليمات المدرب في السباق ساهم في تحقيقه المركز الأول والصعود إلى منصة التتويج.

وأوضح أن حرص المدرب على عدم إرهاق الخيل في المراحل الأولى أدى إلى ابتعاده عن المراكز الأولى، مشيراً إلى أن المحافظة على طاقة الجواد أثمرت الفوز في المرحلة الرابعة والأخيرة، بالرغم من قوة السباق والمنافسين.

وأكد محمد الحضرمي مشرف سباقات القرية نجاح انطلاقة مهرجان أبوظبي للقدرة، على كافة المستويات من ناحية قوة السباق والتزام الفرسان والفارسات كما حدث في كل السباقات التي أقيمت في الموسم الحالي.

وتمنى الحضرمي أن يأتي ختام المهرجان في آخر سباقات الموسم السبت على قدر الطموح بمواصلة الأداء الذي يؤكد تطور رياضة الفروسية في دولة الإمارات.