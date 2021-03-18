شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد حامل لقب الدوري الصيني رسمياً من أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - رويترز

تلقى جيانغسو سونينغ بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ضربة موجعة جديدة الخميس، عندما أكد الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية استبعاده وبصورة رسمية من نسخة العام الحالي من دوري أبطال آسيا.

وأصبح مستقبل جيانغسو في مهب الريح عقب إعلان ملاكه، مجموعة سونينغ، في الشهر الماضي توقف نشاطه بعد أشهر قليلة من فوزه باللقب المحلي للمرة الأولى، لأسباب مالية.

وقالت المجموعة إنها توقفت عن تمويل النادي، وعرضته للبيع، وبالتالي فإنه يتعين على النادي الانتقال لملكية جديدة قبل بداية الموسم المحلي الجديد المتوقع انطلاقه أواخر إبريل/نيسان القادم.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: «إنه على علم بتأكيد الاتحاد الصيني لكرة القدم فيما يتصل بانسحاب جيانغسو من البطولة القارية للأندية هذا الموسم».

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا قد أوقعت جيانغسو في المجموعة السابعة إلى جانب ناجويا جرامبوس الياباني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، إضافة إلى الفريق الفائز من المواجهة التي كانت ستجمع بين بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي.

وبناء على انسحاب جيانغسو، فقد تقررت مشاركة بوهانج وراتشابوري معاً في منافسات المجموعة عند انطلاقها في يونيو/حزيران المقبل.

وبهذا أصبح جيانغسو ثاني فريق صيني يخرج من دوري أبطال آسيا هذا العام بعد استبعاد شاندونغ لونينغ بطل الكأس المحلية لأسباب مالية، بعد تخلفه عن سداد مستحقات مالية متأخرة.