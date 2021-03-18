شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. ميمي درويش يعتزل خلال مباراة فريقه بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد قرار اعتزال ميمي درويش لاعب فريق الاسماعيلى السابق، من أغرب قرارات الإعتزال في الملاعب المصرية، حيث اعتزل اللعب عام 1973، خلال إحدى مباريات فريقه ببطولة الدورى الممتاز، أمام الترسانة فى الدورى العام موسم 72/1973 ، حيث قامبتحية الجماهير وتقبيل اللاعبين ثم غادر الملعب معلنا إعتزاله فجأة.

وبعد الاعتزال اتجه ميمي للعمل الإداري وعمل كمدير للكرة ثم عضو مجلس إدارة، وله دور في الجهاز الفني أيضا عندما فاز الإسماعيلي بكأس مصر عام 1997.

وكان لميمى درويش مشوارا مع منتخب الفراعنة، بدأه مبكرا حيث لعب في سن 20 عاما مع الفراعنة في مباراة مصر والسودان عام 1962 كأول مشاركة دولية له، ثم لعب أولمبياد طوكيو 1964 والدورة العربية في العام التالي والأفريقية عام 1970، وتقلد شارة قيادة المنتخب قبل اعتزاله بعد مشوار دولي مشرف.

وتوفي ميمي درويش في الحادي عشر من ديسمبر عام 2011 بعد تاريخ طويل ومشرف مع الساحرة المستديرة.