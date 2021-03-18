شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوضح حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس ادارة نادي المقاصة بيانا يرفض الاستغناء عن ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، موضحًا أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مخالفة لشروط تعاقد النادي مع المدرب.
وأكد المهندس أحمد عبدالخالق الراعي الرسمي لنادي المقاصة ورئيس لجنة الكرة، أنه لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادي الإسماعيلي.
وأشار الراعي الرسمي لنادي المقاصة إلى أن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة في طريقها للانتهاء، حيث من المنتظر أن يتلقى النادي خلال أيام مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية، وتقدر بحوالي 8 مليون جنيه، بجانب الحصول على باقي قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين في انتقالات يناير الماضي.
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