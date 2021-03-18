شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوضح حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس ادارة نادي المقاصة بيانا يرفض الاستغناء عن ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، موضحًا أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مخالفة لشروط تعاقد النادي مع المدرب.

وأكد المهندس أحمد عبدالخالق الراعي الرسمي لنادي المقاصة ورئيس لجنة الكرة، أنه لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادي الإسماعيلي.

وأشار الراعي الرسمي لنادي المقاصة إلى أن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة في طريقها للانتهاء، حيث من المنتظر أن يتلقى النادي خلال أيام مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية، وتقدر بحوالي 8 مليون جنيه، بجانب الحصول على باقي قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين في انتقالات يناير الماضي.