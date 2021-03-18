شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي وسيف الجزيري يدعمان منتخب تونس في الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن اختيار ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري للتواجد ضمن قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب التونسي بداية من يوم ٢٠ مارس، ويعد الاستدعاء هو الأول لسيف الجزيري بعد انضمامه لصفوف فريق الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مبارياتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي : محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- علي جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر إبراهيم- محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن- أحمد ياسر ريان- محمد شريف.