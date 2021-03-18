شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يقضي على الحرس القديم في «قائمة مارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إعلان حسام البدري قائمة المنتخب الوطني التي تخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، نجد أن عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي يتصدر قائمة الغائبين عن قائمة الفراعنة، خاصة بعد اعتماد البدري في المرحلة المقبلة على أفشة لاعب الأهلي.

ويأتي ضمن هذه القائمة حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، الأول بسبب انخفاض مستواه الفني مع فريقه الأحمر، والثاني لكثرة إصاباته المتكررة مع المارد الأحمر، فضلا عن تواجد أكثر من لاعب جاهز في مركزه مثل تريزيجيه، بالإضافة لاستبعاد مروان محسن بعدما وجد حسام البدري الحل السحري في الخط الأمامي بقيادة مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي.

والمفاجأة كانت استبعاد محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بعدما جلس على مقاعد البدلاء للحارس جنش الذي تواجد في قائمة المنتخب، فضلا عن استبعاد محمود علاء الذي ابتعد عن الملاعب خلال الفترة المقبلة خلال ولاية جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك الذي رحل الخميس الماضي عقب فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا بثنائية.

حسام البدري يعلن قائمة المنتخب.. محمد صلاح يقود الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مباراتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي : محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامرمحمد هاني - عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجية- محمد فاروق- أحمد سيد زيزو- اسلام عيسي- مصطفي فتحي- محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن- أحمد ياسر ريان- محمد شريف