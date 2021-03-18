شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تهاجم حسام البدري .. للاختيارات معايير أخري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت الفنانة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة، انتقادات حادة للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وكتبت لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أنها لا تتدخل في شؤون كرة القدم وتكتفي بالمتابعة عن بعد وتشجيع زوجها لأنها تؤمن بموهبته كحارس مميز ولكن الظروف تحالفت ضده.

وأضافت: «عبدالمنصف تعرض لضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان، لكنه قاوم واستمر وأصبح أحد أقوى وأفضل حراس الكرة المصرية».

وتابعت : «ما أعلمه أن الحراس لا علاقة لهم بالعمر طالما الفورمة البدنية جيدة وهناك تألق، أوسة كان في المنتخب ودائما يلعب برجولة والراحل محمود الجوهري كان يحبه بشدة ويدعمه».

وأكدت أنها ستدلي برأيها في اختيارات المنتخب المصري، موضحة أن عدم اختيار عبدالمنصف يدل بشكل واضح على أن التقييم والاختيار ليس عادلاً ولا علاقة له باللاعب واجتهاده ومستواه، لكن هناك معايير أخرى غير مفهومة للاختيار.

وتساءلت زوجة عبدالمنصف: «متى سيكون هناك معيار للاختيارات، وتكون هذه المعايير عملية وليست عاطفية أو بالحب؟».