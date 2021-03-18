شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضاعف المكافآت لفريق سيدات اليد بعد التتويج بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة داخل النادى الأهلى بعد نجاح فريق سيدات يد الأهلى فى التتويج بكأس مصر بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك ، بنتيجة (27-20)، في نهائي كأس مصر لكرة اليد للسيدات، بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول من عمر اللقاء بنتيجة 18-13، وتوقف اللقاء بعد وجود حضور جماهيري في الصالة المغطاة، من جانب الزمالك.

وتمسك مراقب اللقاء بإخلاء المدرج نظرًا لقرار اتحاد اليد بإقامة المباراة دون جمهور، وهو ما عطل انطلاق الشوط الثاني لحين إنهاء الأزمة.

وتفوق الأهلي في الشوط الثاني، وحقق الفوز على حساب الزمالك، ليحصد بطولة كأس مصر لكرة اليد، وقررت إدارة النادى رفع مكافآت الفوز لفريق سيدات الأهلى لليد تقديرا للجهود الكبيرة التى بذلها الفريق خلال مشوار البطولة .

وأعربت سندس حشانة لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، عن سعادتها بالفوز ببطولة كأس مصر، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى مميزًا خلال مواجهة الزمالك، وتُوج بالبطولة عن جدارة واستحقاق.

وأضافت أن الفوز بالبطولة لم يكن سهلًا، خاصة أن الفريق واجه العديد من المباريات الصعبة، لكن لاعبات الأهلي بذلن مجهودًا شاقًّا من أجل التتويج باللقب.

وأكدت سندس أن لاعبات الأهلي عازمات على التتويج بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وهو الهدف الرئيسي لجميع عناصر الفريق.

ووجهت سندس حشانة الشكر إلى جماهير الأهلي، التي تحرص دائمًا على مساندة لاعبات الفريق والشد من أزرهن، كما أشادت بالجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، الذي يبذل قصارى جهده من أجل تطوير الأداء الفني والبدني.

وتوج فريق سيدات يد الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-20، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة 6 أكتوبر الدولية.