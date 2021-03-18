شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلجأ إلى تحفيز اللاعبين بقرار جديد للمنافسة على البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التى يترأسها محسن صالح بتعديل لائحة الفريق الإفريقية بزيادة قيمة المكافآت التى تمنح للاعبين فى الانتصارات التى يحققها الفريق وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على مواصلة المسيرة القوية بعد الصحوة الأخيرة التى شهدها الفريق بأداء عرض قوى أمام فيتا كلوب وحسمه للمباراة بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرا عن التصور الجديد للائحة إلى مجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها.

وحصل الأهلى على راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب عودة البعثة من الكونغو وخوض مباراة فيتا كلوب التى فاز بها الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وينتظر عودة الفريق لخوض التدريبات الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المريخ السودانى يوم 2 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وسافر بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى الى جنوب أفريقيا للحصول على أول إجازة له منذ توليه تدريب الأهلى وذلك للاطمئنان على أسرته مستغلا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التى تبدأ يوم السبت القادم، ويستعد المنتخب المصرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

وكان الأهلى قد ضاعف من مكافآت الفوز على فيتا كلوب لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة للمنافسة على لقب البطولة الأفريقية التى يحمل لقبها فى النسخة الأخيرة .