شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسمياً عن موعد كلاسيكو إسبانيا بين ريـال مدريد و برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» موعد مواجهة الكلاسيكو، بين القطبين ريـال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الدور الثاني للبطولة بالجولة 30.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على تويتر، الموعد الرسمي للمباراة المُقرر يوم السبت 10 أبريل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مدريد، في ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» معقل الميرنجي .

ويتصدر اتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ب63 نقطة ويأتي برشلونة في المركز الثاني ب59 نقطة وفى المركز الثالث ياتي ريال مدريد ب57 نقطة