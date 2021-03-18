شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طارق حامد علي رفضه نزول التدريب : لم يحدث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه يركز فقط في تدريباته ومبارياته الرسمية مع الفريق ولا يلتفت للقيل والقال.

وقال حامد في في تصريحات خاصة للمصري اليوم عن ما تردد من شائعات حول رفضه خوض احدي تدريبات الفريق: «محصلش ولا يوجد تمرين واحد لم أشارك فيه، جماهير الزمالك تعلم جيدا من هو طارق حامد ومدي حبه وارتباطه بالزمالك وجماهيره حتي في أصعب الأوقات».

وأكد حامد أن الزمالك يمر بظروف صعبة بالفعل مشيراً إلى أنه يلتمس العذر للجماهير الغاضبة بسبب الأداء والنتائج في البطولة الأفريقية وتأزم موقف الفريق بعد تجمد رصيده عند نقطتين فقط.

وشدد على أن الزمالك قادر على تخطي هذه الكبوة والمحنة بدعم الجماهير وقتال اللاعبين، لافتا أن اللاعبين دائما ما يبحثون عن الفوزفي جميع المباريات لكن كرة القدم.

ووجه طارق حامد الشكر لجماهير الزمالك على صبرها ودعمها لناديهم في هذه الظروف الصعبة ووعدهم أن القادم أفضل.