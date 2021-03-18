شكرا لقرائتكم خبر عن فى مقدمتهم طاهر و إمام عاشور .. غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعداداً لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم ٣٢ لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو القادم.

ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان «بيكهام» – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبدالمنعم – عبدالغني محمد – كريم فؤاد – حسن على – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبدالقادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا صباح اليوم للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.

فيما أعلن شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر الأحد القادم وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.